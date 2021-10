Christoph Herics als Güssing Trainer: „Er kennt die Philosophie“

Noch am Montagvormittag sickerte das durch, was die kickende Zunft am Abend desselben Tages noch erfahren sollte: Christoph Herics wird neuer Trainer beim SV Güssing und beerbt dabei Tihamer Lukacs! Der Kohfidischer Aufstiegstrainer, der dann auch in Neuberg arbeitete und zuletzt sehr erfolgreich im Nachwuchs des Güssigner Burgenlandligisten werkte, soll die Mannschaft in die letzten beiden Hinrundespiele führen und bestenfalls darüber hinaus zur langfristigen Lösung mutieren.

„Wir brauchen einen neuen Impuls“, sagte Obmann Hannes Winkelbauer, der nachschoss: „Christoph kennt unsere Philosophie und er war immer unser erster Kandidat, auch weil er mit der ehemaligen U16 und heutigen Reserve, sowie mit der U14 einen super Job machte.“

Am Montag legte Herics dann erstmals los, denn wirklich lange geht das Fußball-Jahr 2021 nicht mehr. „In den letzten beiden Spielen zählen nur Ergebnisse. Da haben wir keine Zeit zu verlieren“, sagte er und ergänzte: „Ich durfte die Philosophie des Vereins kennenlernen und mir gefällt diese richtig gut. Nun geht es darum, Spaß und Freude zurückzubringen.“