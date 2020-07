Nun ist es amtlich: Nach dem am vergangenen Samstag schon das Testspiel der Kampfmannschaft gegen den SV Neuberg kurzfristig abgesagt wurde, ging der SC Pinkafeld am Montagabend via eigener Facebook-Seite an die Öffentlichkeit. Eine Person aus dem Trainerteam zeigte Corona-typische Symptome und rasch war beim Traditionsverein handeln angesagt.

„Es war gut, dass wir so schnell reagierten, sonst hätten es die Neuberger wohl auch schon“, sagte Pinkafelds Sportlicher Leiter Alex Diridl kurz nach Bekanntgabe mit einem Augenzwinkern zur BVZ. Dabei klärte man die weitere Vorgehensweise mit den Behörden ab, unterzog sich Corona-Schnelltests und hatte so auch jäh Gewissheit. „Wir haben das alles abgeklärt und wie wir nun weiter verfahren dürfen“, so Diridl.

Ein Test war positiv, zwei Personen begaben sich in weiterer Folge in häusliche Quarantäne, ein Ergebnis brachte einen negativen Test und dazu steht ein Ergebnis noch aus. Den Betroffenen geht es gut, es seien nur leichte Symptome. „Es bestand auch kein näherer Kontakt zur Mannschaft“, meinte der Verantwortliche weiter, der schon für den morgigen Dienstag nach einem Testspiel-Partner fahndete. „Ideal“ sei die Vorbereitung durch diesen Zwischenfall nämlich nicht, auch wenn Diridl versicherte: „Wir werden auch damit umgehen.“

