Der (erneute) Aufstieg des Peter Gergö

Seit 2018 ist Peter Gergö eigentlich schon ein Teil des Oberwarter Fußballteams. Damals kam er von Konkurrent Eltendorf, ging dann aber wenig später freiwillig in die zweite Mannschaft zu Kooperationspartner Rotenturm. Das könnte sich in der Rückrunde jedoch bereits wieder ändern. Nach dem Abgang von Paolo Jani wird nämlich ein Platz im Offensiv-Orchester des Tabellenführers frei. Der Sportliche Leiter Peter Lehner bestätigt Überlegungen: „Das ist ein Thema für uns und auch im Rahmen des Möglichen, aber noch ist nichts fix.“

Vom Offensiv-Wirbler sei Lehner überzeugt: „Er ist ein absoluter Ausnahmespieler. Er ist damals von sich aus in unsere ‚Zweier‘ gegangen, jetzt lüstet es ihn aber wieder und Peter will nach Höherem Streben.“

Das Potenzial hätte der 1993 geborene Ungar auf jeden Fall. In Rotenturm war er in dieser Hinrunde bisher das Um und Auf. In 15 Spielen traf er satte zehn Mal und verbuchte noch zahlreiche Assists.

Aus zeitlichen Gründen wechselt in diesem Winter außerdem Oberwarts Tobias Schlögl zu 2. Liga-Verein Schlaining. Im Gegenzug kommt dafür Jakob Waldherr aus Schlaining zum Winterkönig der Burgenlandliga. Weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen.