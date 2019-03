Zeitgleich finden am Freitagabend zwei Derbyschlager statt: In Allhau empfängt der UFC die akut bedrohten Stegersbacher, während Kohfidisch auf Eltendorf trifft.

MARKT ALLHAU - STEGERSBACH; FREITAG, 19.30. Es ist die wohl allerletzte Chance für den SV Stegersbach, um im Kampf um den Klassenerhalt, noch einmal eine entscheidende Rolle zu spielen. So wäre es schon bei einem Auswärtserfolg in Allhau ein schier unmögliches Unterfangen, aber eine weitere Niederlage kann man sich nicht mehr erlauben. Dabei geht es gegen den letzten Klub von Trainer Sandor Homonnai, der den UFC natürlich sehr genau kennt: „Eine kompakte und zweikampfstarke Truppe. Sie haben Kicker, die Spiele im Alleingang entscheiden können“, so Homonnai, während Sektionsleiter Helmut Siderits anfügte: „Wir müssen einen positiven Lauf starten, wobei wir eine klare Steigerung brauchen.“ Personell fehlt den Gästen wohl Michi Daum, der sich zuletzt erneut verletzte.

Positiv war die Stimmung zu Wochenbeginn bei den Allhauer Hausherren. Diese siegten in Wimpassing mit 3:0 und vergrößerten so den Abstand auf die beiden Nachzügler beträchtlich. „Ich schätze Stegersbach schon stärker als Wimpassing ein, aber wir wollen nachlegen“, so Pressesprecher Ewald Musser, während der Sportliche Leiter Norbert Krutzler fast denselben Wortlaut benutzte: „Der Sieg gegen Wimpassing wird uns Moral geben. Nachlegen ist angesagt.“ Zu Wochenbeginn blieb Außenbahnkicker Stefan Binder fraglich, wobei er sehr wahrscheinlich mitwirken können wird.

KOHFIDISCH - ELTENDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Der große Sieger des vergangenen Wochenendes? Der ASK Kohfidisch, der in Stegersbach spät mit 2:1 gewann und trotz einiger personeller Ausfälle Moral bewies. „Uns fiel ein Stein vom Herzen“, sagte Obmann-Stellvertreter Sascha Krutzler, der dann aber schon Richtung Heimspiel gegen Eltendorf blickte: „Eine sehr gute Elf. Deren Ergebnisse sind derzeit aber schlechter, als sie wirklich sind. Wir müssen da alles reinschmeißen, um etwas zu erben.“ Den Eltendorfern schob man das Prädikat „Favorit“ in die Schuhe, wie auch der Sportliche Leiter Paul Toth analysierte: „Wir sind der Außenseiter, wobei wir auf eine offene Begegnung hoffen.“ Fehlen werden derweil Klemens Grabler und Botond Nemeth, die beide gesperrt sind. Zurück in den Kader kehren Jürgen Pfahnl und Michael Wölfer, die in Stegersbach nicht mitwirkten.

Auch Eltendorf hat einige Ausfälle zu beklagen: So fehlen die Torleute Georg Kraus und Christoph Gaal sicher und auch Lukas Kantauer verletzte sich gegen Draßburg. Der Klassestürmer wird wohl nicht mitwirken können und dennoch forderte sein Sportlicher Leiter Rainer Pummer: „Ein sehr wichtiges Spiel. Gewinnen wir nicht, müssen wir mit eineinhalb Augen nach unten blicken.“