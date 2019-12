UFC MARKT-ALLHAU. Neben dem zuletzt starken Auftritt beim Hallenturnier des SV Neuberg, wo gegen Ende aufgrund der vielen Spiele ein wenig die Luft ausging, fahndet man beim UFC weiter nach den geeigneten Verstärkungen für den Abstiegskampf im Frühjahr 2020. So sieht es bei Ex-Kicker Branimir Galic recht gut aus und auch ein neuer Tormann werde aufgrund der angespannten Personalsituation auf dieser Position sicher kommen. Fixiert wurde derweil, dass der langjährige Außenbahnspieler Martin Kollowein demnächst die Reserve als Trainer übernehmen wird. „Für die Jungen ist das wichtig“, so „Kollo“ am Rande der Bande in Oberwart, wobei nicht ausgeschlossen bleibt, dass er selbst wieder ein Comeback in der Ersten geben wird – aber nicht als Tormann, wie etwa zuletzt in der Halle. Gewandert wird beim UFC am heutigen Silvestertag auch. Los geht es dabei um 14 Uhr beim Sportplatz.

SC PINKAFELD. Neben der fixierten Masters-Teilnahme am 11. Jänner in Oberwart sickerte beim Neuberg-Turnier auch durch, dass man sich mit dem SV Oberwart über eine Verpflichtung des jungen Offensiv-Allrounders Lukas Zapfel geeinigt habe. So seien zwar noch letzte Details zu klären gewesen, aber diese sollten in Kürze bereinigt werden. Weiter auf der Suche ist man beim SCP nach einem zentralen Defensivmann, wobei man nur tätig werde, wenn sich etwas Gutes auftut.