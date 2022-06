Die Frischzellenkur für den SC Pinkafeld

Neu in der Pinkafelder Abwehrreihe. Balint Nyirö (l.) bewies in über vier Jahren beim ASK Kohfidisch seine Tauglichkeit und wird nun beim SCP versuchen, seine Routine in die doch verjüngte Elf einzubringen. Ob mit Vierer- oder Fünferkette, die zuletzt meist gespielt wurde, wird dann die Vorbereitung zeigen.

Foto: BVZ