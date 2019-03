OBERWART - KOHFIDISCH; FREITAG, 19.30 UHR. Zweites Rückrundenspiel für den ASK aus Kohfidisch, zweites Nachbarschaftstreffen. Am Freitag geht es für die Elf von Attila Banfalvi nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen Pinkafeld Richtung Oberwarter Informstadion, wo die zuletzt „spielfreien“ SVO-Kicker warten. Diese waren aufgrund des defekten Flutlichtes in Draßburg zum Zusehen verdammt.

„Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie gespielt hätten. Dann hätten wir mehr Werte, die wir als Referenz nehmen könnten. Klar ist, dass sie keine schlechte Mannschaft besitzen und wir nicht noch einmal so wie gegen Pinkafeld auftreten dürfen. So geht es nämlich nicht und ich hoffe, die Burschen sehen das auch so“, meinte Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth. In Oberwart nahm man die Zwangspause derweil gelassen hin. Man könne es sowieso nicht ändern und die Gedanken blieben positiv.

„So konnten sich Adam Balla und Stefan Wessely eine weitere Woche erholen“, erzählte der Sportliche Leiter Michael Benedek und ergänzte: „Ein unangenehmer Gegner, gegen den wir im Herbst noch verloren. Wir wollen die drei Punkte aber zuhause behalten.“

Aktuelle Infos: Beim SVO sollten alle Kicker fit sein. Die Fidischer müssen weiter auf Kevin Hasler verzichten, während Offensiv-Allrounder Matthias Dürnbeck wohl wieder fit werden sollte. Dieser musste gegen Pinkafeld vor der Pause raus, es sollte laut Toth aber „nichts Gravierendes“ sein.

PINKAFELD - MARKT ALLHAU; SAMSTAG, 17 UHR. Neben den Kohfidischern geht auch der Pinkafelder Traditionsklub in seinen zweiten Südschlager. Dieses Mal empfängt man die Allhauer, die gegen Ritzing einen verpatzten Auftakt verlebten.

„Wir wollen uns natürlich die verpassten Punkte in Pinkafeld zurückholen, wobei sie schon sehr stark sind. Wir brauchen uns aber vor keinem zu fürchten“, erklärte Allhaus Pressesprecher Ewald Musser und der Sportliche Leiter Norbert Krutzler meinte anfügend: „Jeder Punkt wäre für uns schon ein Gewinn. In Pinkafeld hängen die Trauben sehr hoch.“

Diesen Respekt hat sich der SCP-Tross erarbeitet, denn 29 Zähler nach 16 Runden sprechen eine klare Sprache. „Sie haben gute Leute und tätigten auch gute Einkäufe, aber wir sind so selbstbewusst, um zuhause gewinnen zu wollen“, berichtete Pinkafeld-Trainer Florian Hotwagner und der Sportliche Leiter Alex Diridl sagte: „Wir dürfen nicht zu viel Zufriedenheit einkehren lassen, sondern müssen dieses wichtige Spiel gewinnen.“

Aktuelle Infos: Bei den Hausherren könnte Hannes Gamperl zurückkehren, während Stefan Diridl sicher weiter fehlen wird. Beim UFC wird Laszlo Sütö wohl nicht mitwirken können und auch Matthias Wenzl fällt weiter aus.