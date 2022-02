Die „Seuche“ bleibt: Wieder Ausfälle bei Markt Allhau

Personelle Probleme. Der UFC Markt Allhau kämpft in der Vorbereitung 2022 mittlerweile schon mit fünf teils gröberen Ausfällen. So braucht es dieser Tage sehr viel Teamgeist, um das UFC-Lazarett gut aufzufangen. Da ist auch Außenbahnspieler Marin Glavas mehr denn je in der Pflicht.

Foto: Marousek