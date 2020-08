Am Wochenende gibt es dann endlich frei. Die Zunft des ASK Kohfidisch hat intensive Wochen hinter sich, die am gestrigen Mittwoch, nach Redaktionsschluss, im BFV-Cup-Zweitrundenduell in Heiligenkreuz ihren Höhepunkt fanden. „Wir haben dann am Wochenende kein Spiel mehr“, erklärte Angreifer Thomas Polzer, der schon den Saisonstart am Freitag, dem 21. August, in Leithaprodersdorf im Blick hatte.

Wie die genaue Aufstellung auf ASK-Seite dann aussehen wird? Ungewiss. In Jennersdorf fehlten mit Dominik Ballwein und Stefan Gaal zwei Außenbahn-Spieler und so versuchte es Trainer Attila Banfalvi mit einem 3-4-3-System, welches teils schon länger getestet wird. „So ganz festgelegt hat er sich bis heute nicht, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen werden“, schmunzelte Polzer und meinte damit „Chef“ Banfalvi. Dieser gilt in Fachkreisen nicht erst seit dem starken Abschneiden bis zum coronabedingten Saisonabbruch 2019/20 als Taktik-Fuchs. „Die Dreierkette erfordert auf gewissen Positionen viel Laufarbeit. Vor allem die offensiven Flügel müssen weite Wege gehen. Das Zentrum ist mit unseren ballsicheren Spielern so immer gut besetzt, das Umschalten ist ab und zu aber nicht ganz so einfach.“

Ausgeschlossen ist es nicht, dass die ASK-Mannen situationsbedingt variieren. Die Tendenz zum Start geht aber Richtung Viererabwehr. Polzer: „Die sind über die Außen einfach richtig stark.“