Ein steirisches Tandem legt los

Die große Weihnachtsruhe kann man rund um das Allhauer Waldstadion noch nicht ausrufen. Dafür passierte in den letzten Wochen auch zu viel. Alles begann mit den beiden Legionären Nikola Petric und Milan Kostic, bei denen schnell klar war, dass sie über den Winter keine Zukunft mehr haben werden. Weiter ging es mit der offensiven Allzweckwaffe Michal Kozak, den man gerne behalten hätte, dieser aber nach knapp vier Jahren seine Zelte beim UFC abbrechen wird. Bad Sauerbrunn trat auf den Plan und schnappte sich den vielseitig einsetzbaren Slowaken. Diesem wollte man aufgrund seiner Verdienste keine Steine in den Weg legen und vor allem die weite Anreise war Hauptgrund für den Wechsel.

Dann trat an prägender Stelle eine Veränderung auf den Plan, denn mit Chefcoach Bruno Friesenbichler, der in Hartberg als Profitrainer arbeitete, trennte man sich im beiderseitigen Einvernehmen. Überraschend, weil der achte Tabellenplatz prinzipiell in Ordnung ist, aber weniger überraschend, wenn man in den letzten Hinrundenspielen am UFC-Sportplatz zugegen war. Dort pfiffen es die Spatzen schon länger von den Dächern, dass es mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi nicht ganz passen sollte. Einige Kandidaten waren mit in der Verlosung, wobei sich Obmann Sepp Garber und seine Funktionärskollegen dann auf eine interne Lösung festlegten: Ervin Bevab und der gemeinsam mit Friesenbichler aufschlagende Assistent Hermann Wagner.

Der in Graz wohnhafte Bevab, der das UFC-Interimstraineramt schon einige Male innehatte, soll zur längeren Allhau-Lösung werden, Wagner ihn mit seiner Erfahrung tatkräftig unterstützen.

„Das ist eine richtig gute Lösung“, freute sich Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Hermann hat schon unter Bruno Friesenbichler sehr vieles an Arbeit geleistet, während der ‚Chef‘ dabei mehr überwachte. Wir sind froh, dass er uns erhalten blieb.“ Das hat sicher auch familiäre Gründe, denn Enkerl Moritz Eder sammelte als 16-jähriger Jungspund im Herbst schon erste Kampfmannschaft-Erfahrungen und soll wie einige andere junge Kräfte nun weiter gefördert werden.

Klar ist, dass personell noch etwas passieren wird, denn bis dato ist einzig die Rückkehr von Jan Krutzler fix. Anze Kosnik hätte man gerne geholt, dieser entschied sich für Ilz. „Dabei dachte ich wirklich, dass es auf uns hinausläuft“, haderte Musser, der anfügte: „Wir haben aber auch noch weitere Möglichkeiten.“