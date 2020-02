Es sind Kleinigkeiten, die beim SV Oberwart Eindruck hinterlassen. So etwa, dass der neue Trainer Christian Zach, obwohl noch gar nicht wirklich in Amt und Würden, bei nahezu jedem Hallenturnier rund um den Jahreswechsel in der Sporthalle anwesend war und seinen neuen Kickern auf die Füße blickte. Erste Eindrücke wollte der 40-jährige damals sammeln, alles und jeden kennenlernen und sich mit den Gegebenheiten im Informstadion vertraut machen. Vornehm hielt er sich zurück, überließ Assistent Helmut Plank die Führung, auch wenn er dann vor allem beim Masters schon richtig mitfieberte und dann auch mal die Hallenbande eine mitbekam, sofern etwas nicht nach Wunsch verlief.

Mit dem Vorbereitungsstart Mitte Jänner verschob sich nun die Gemengelage und der gebürtige Urbersdorfer arbeitet an einem erfolgreichen SVO-Jahr 2020. Dieses hat es durchaus in sich, denn ganz durch ist man in Sachen Abstiegskampf noch nicht. Erst die Pflicht, dann die Kür, denn acht Punkte Pfand nach ganz unten sind nicht unbedingt viel. Der Kader ist dabei für solche Eventualitäten zwar eigentlich zu gut, wobei eben dieses „eigentlich“ bleibt. Negative Eigendynamik soll vermieden werden. Dafür wird sehr vieles investiert. „Die ersten drei Wochen waren sehr positiv. Es war sehr intensiv, aber wir haben gut gearbeitet“, berichtete der neue Trainer und ergänzte: „Ich arbeite derzeit an den Problemen, wo ich das Gefühl habe, dass es bei uns welche gibt.“

Zach: „Wir sind uns näher gekommen“

Eine Woche verbrachte man zuletzt in Side/Türkei und werkte am Feinschliff fürs neue Jahr. „Es war eine sehr gute Woche, wo wir mit gutem Gefühl zurückkehren. So ein Trainingslager hat immer mehrere Faktoren. Es sind sehr viele Einheiten, was einerseits gut, aber auch gefährlich ist. Da muss man aufpassen, nicht zu übersteuern. Aber wir kamen ohne Verletzungen zurück, was für unsere Arbeit spricht. Dazu hat es immer auch einen Teambuilding-Charakter. Wir sind uns näher gekommen“, so Zach.

Fußballerisch sowieso, denn auch taktisch stand einiges auf dem Plan. „Auch hier hat man viel mehr Möglichkeiten, als in einer normalen Woche“, so Zach, der sein „Programm“ nun weiterdurchziehen will. So stehen auch in dieser Woche wieder einige Einheiten samt Testspiel am Freitag, ab 18.30 Uhr, in Stegersbach an. Der Grundstock für ein erfolgreiches SVO-Jahr soll aber schon gelegt worden sein. Das sah auch Sportkoordinator Peter Lehner, der mit Zach in Hartberg zusammenspielte, so: „Ein super Fundament für die Rückrunde.“