Einfach wird die kommende Transferperiode für den Burgenlandligisten aus Markt Allhau nicht, denn in der Vorwoche verließen gleich Stammspieler die Elf von Neo-Cheftrainer Bruno Friesenbichler. Defensiv-Allrounder Mario Tackner (Pilgersdorf?), Routinier und Außenverteidiger Christian Plank (Wiesfleck, siehe auch Seite 59) und Eigengewächs Florian Kurtz (Rechnitz) verlassen den Verein. „Das war schon eine sehr schlechte Woche“, zeigte sich auch Pressesprecher Ewald Musser geknickt und ergänzte: „Vor allem bei Florian fielen wir aus allen Wolken. Auch ‚Taki‘ war acht Jahre bei uns und quasi schon ein Urgestein. Wir haben aber wohl keine Chance mehr.“ So braucht es zwingend Ersatz – fast auf allen Defensiv-Positionen. Musser: „Wir sind nach allen Seiten hin offen. Schon am Freitag beim Start werden Testkandidaten dabei sein.“