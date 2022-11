Erster Abgang beim SV Oberwart ist fix!

Werbung

An wirklich vielen personellen Stellschrauben will der Liga-Zweite aus Oberwart zwar nicht drehen, aber einen ersten Transfer gibt es auf Abgangsseite schon zu vermelden: Linksfuß Daniel Haring schließt sich über den Winter wohl Liga-Konkurrent Schattendorf an und verlässt den Traditionsverein nach einem halben Jahr wieder.

„‚Dani‘ kam mit diesem Wunsch auf uns zu und dem entsprechen wir“, so Sportkoordinator Peter Lehner, der offenließ, ob man diese nun vakante Stelle nachbesetzen wird, aber doch erklärte: „Wir prüfen den Transfermarkt.“

Sicher holen wird man indes einen neuen U23- und auch U16-Trainer. Dort hatte man eigentlich vor, schon in der Vorwoche zu einem Ergebnis zu kommen, aber noch gebe es laut Lehner „nichts Konkretes“.