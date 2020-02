Es war überraschend, als am vergangenen Freitagabend gegen 19.30 Uhr die Aufstellung des ASK Rotenturm verkündet wurde: Als erster Spieler der Hausherren wurde nämlich Gabor Sipos verlesen. Dieser war bis zur Winterpause die Nummer eins beim SV Oberwart, kickte zuletzt aber in der 2. Liga Süd beim Kooperationspartner im Tor. Knapp fünf Kilometer in Richtung Informstadion war derweil Teamkollege Michael Fauland gefordert. Dieser probte mit Christoph Koch und Kollegen gegen den 2. Liga-Herbstmeister aus Stegersbach und stand beim 6:1-Sieg seinen Mann. Der Hintergrund? Der Neuzugang von Ostbahn XI wird zumindest die ersten Spiele der Rückrunde als Nummer eins bestreiten. Das gilt als fix.

„Eine Entscheidung unseres Trainers Christian Zach“, so Sportkoordinator Peter Lehner, der ergänzte: „Es ist sicherlich nicht endgültig und kann nach zwei, drei Meisterschaftsrunden auch schon wieder anders aussehen, aber derzeit ist es so. Die Leistungen werden laufend neu bewertet, auch weil es eine sehr knappe Geschichte ist.“

Fauland wusste in den Einheiten zu gefallen, war beim Trainingslager in der Türkei voll dabei, während Sipos aus beruflichen Gründen fehlte. Das spielte, wie auch die gute Spieleröffnung Faulands mit dem Fuß, in die Entscheidung mit hinein. Im Gegenzug hielt Sipos für Rotenturm beim 0:1 gegen die SpG Edelserpentin fast schon überragend und zeigte, dass mit ihm auch 2020 weiter zu rechnen ist. Der Konkurrenzkampf ist beim SVO eröffnet.