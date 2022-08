Güssing-Obmann Winkelbauer: „Machen mit Herics weiter“

Werbung

Was da am Wochenende beim Güssinger Sportverein passierte, kann keiner so richtig fassen. Gegen Deutschkreutz einmal ein 0:5 auszufassen – geschenkt, das kann schon einmal passieren und mussten auch schon andere Teams über sich ergehen lassen. Drei Tage später aber in ein 0:6 beim Aufsteiger Andau zu laufen, das geht einfach nicht.

Und wenn der Spielverlauf noch so negativ für die GSV-Kicker gewesen sein mag: Das ist zu hoch, das ist zu viel, das ist rein fußballerisch nicht mehr erklärbar. So erreichte die BVZ Trainer Christoph Herics kurz nachdem er aus dem Bus aus Andau ausstieg. „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß“, sagte er als eines seiner ersten Statements, um anzufügen: „So kann es nicht weitergehen. Ein 0:11 nach zwei Spielen sagt alles – und spricht dann sicher nicht für den Trainer.“ Ein klärendes Gespräch sollte noch am Dienstag folgen, wo Herics der Vereinsführung rund um Obmann Hannes Winkelbauer seinen Rücktritt anbot, diese aber sofort ablehnte. „Unser Sportlicher Leiter Philipp Lang, Christoph und auch ich saßen am Dienstag beisammen und innerhalb einer Minute war klar, dass wir weitermachen wollen“, erklärte Obmann Hannes Winkelbauer, der anfügte: „Die Mannschaft ist nun mehr denn je in der Pflicht.“

Und natürlich wurde über viele Dinge diskutiert. Was kann und was soll man besser machen? „Es liegt sicher nicht an Christoph, denn was er an Zeit in diesen Verein investiert, ist Wahnsinn“, so Winkelbauer, der aufgrund des großen Güssinger Nachwuchsturniers, den Weg nach Andau nicht mitmachte, aber natürlich via Liveticker und dann bei immer schlimmer werdenden Zwischenstand, auch telefonisch Verbindung aufnahm. „0:6 in Andau zu verlieren? Da kann ich jeden hinstellen, am Trainer liegt das dann nicht. Generell würde ich es schon gerne einmal erleben, dass wir mit einem Trainer zwei oder drei Jahre zusammenarbeiten und etwas Gemeinsames aufbauen.“ Das soll nun mit Herics passieren. Winkelbauer: „Es wird aber natürlich eine riesige Aufgabe, das Ruder jetzt herumzureißen, aber wir gehen den Weg mit Christoph weiter.“