Es war kalt am vergangenen Freitagabend, als sich der Güssinger Sportverein in Stegersbach die Ehre gab. Dort wurde gegen die Hausherren geprobt und vor allem vor der Pause war es von der GSV-Elf zu wenig. Offensiv gab es kaum zwingende Abschlüsse und defensiv brachte man sich vor allem beim 0:1-Rückstand in unnötige Bedrängnis. Auffällig dabei?

Jochen Keglovits vertraute derselben Viererkette wie auch schon Ex-Trainer und Neo-Obmann Hannes Winkelbauer. So begann Christoph Urban rechts, die Zentrale bildeten wie gewohnt Mark Horvath und Kevin Zinkl, während links Philipp Lang verteidigte. Spannender die Lage im defensiven Zentrum, wo die beiden Heimkehrer Fabian Huber und Tobias Kossits begannen und sich generell sehr viele Alternativen („Mo“ Antoni, Raffael Radakovits, Jonas Kroboth oder David Sauhammel) auftun . Defensiv herrscht ein dichter Konkurrenzkampf, der der Grundstock für das Erreichen des Ligaerhaltes sein soll. Sein Ziel vom Freitag erreichte man laut Keglovits dabei aber nicht: „Wir nahmen uns vor, zu Null zu spielen, was uns nicht gelang.“ Und dennoch stand am Ende ein Sieg auf der (imaginären) Anzeigentafel, denn ein Doppelpack von Roman Rasser und ein Treffer von Michi Kulovits besiegelten den späteren 3:2-Erfolg.

Taktische Arbeit steht jetzt klar im Fokus

So geht es mit gutem Gefühl am morgigen Donnerstag Richtung Murska Sobota/Slowenien, wo der GSV-Tross nun schon zum wiederholten Male seine Zelte aufschlagen wird. „Der ganze Kader ist mit dabei“, so Keglovits weiter, der nun auf Naturrasen an den Feinheiten des neuen Systems werken kann: „Wir wollen und werden sehr viel im taktischen Bereich arbeiten.“ Auch diverse Standardsituationen und das richtige Umschaltverhalten stehen auf der Agenda des Güssinger Trainerteams.