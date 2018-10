Immer weiter nach oben geht es für den SV Oberwart, der zuletzt drei Siege in Folge feierte und sich damit von den letzten Plätzen entfernte. „Tabellarisch wirkte es sich dabei noch nicht ganz so aus, aber es sind eigentlich nur sechs Zähler auf Rang sechs“, erklärte Cheftrainer Jürgen Halper, dessen Elf zuletzt in Stegersbach verdient mit 3:1 siegte. Nun wartet eine andere Aufgabe, denn der SV Eltendorf kommt ins Informstadion und Halper zeigte Respekt: „Die haben gute Individualisten und zudem auch eine gute Mischung von starken Talenten drin. Wir müssen uns taktisch etwas überlegen. Dennoch bleibt es ein schwieriger Gegner.“

| BVZ

Von einem solchen ging man auch beim SV Eltendorf aus, wo Trainer Joachim Poandl aber auch sagte: „Ich schätze die Qualität von unserem letzten Gegner aus Pinkafeld doch etwas höher ein, aber auch Oberwart hat ihre Stärken. Vor allem Thomas Herrklotz müssen wir unter Kontrolle bekommen. Mit ihm steht und fällt das Offensivspiel.“ Ähnliche Töne auch von Eltendorfs Rainer Pummer: „Sie bekamen zuletzt einen Lauf, aber wir wollen den Auswärtssieg.“ Personell fehlt beim SVO Marcel Pomper, während die Gäste Robin Bleyer vorgeben müssen.