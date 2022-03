Intensiver Neustart für ASK Kohfidisch

Viel Arbeit steht an. Am morgigen Freitag geht es für Nicolas Oswald und seine Kohfidischer Teamkollegen in Richtung Schwarzenbach, wo man auf das Liga-Schlusslicht trifft. Am Dienstag folgt dann der Deutschkreutz-Nachtrag, ehe es dann gegen Top-Team Oberwart geht. Da hat „Ossi“ gleich einiges abzuräumen.

Foto: Patrick Bauer