Jonas Herczeg geht nach Kohfidisch

Abgang in die Steiermark. Marcel Kene (l.) war einer der prägenden Kohfidisch-Akteure in diesem Jahr. 13 Saisontore und viele tolle Aktionen sprechen eine eindeutige Sprache. So gab es für den slowenischen Offensiv-Allrounder sehr viele Anfragen. Den Zuschlag erhält wohl der SV Ilz. Gegen die testete man noch im Winter. Neue Aufgabe. Eine Stufe nach oben geht es für den bisher beim SV Eberau kickenden Jonas Herczeg (r.). Dieser soll die Position von Klemens Grabler einnehmen, den es beruflich und privat wohl in die steirische Oberliga zieht.

