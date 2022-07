Kein Derby wie immer für ASK Kohfidisch

Werbung

Und irgendwie knistert es schon die gesamte Woche in und rund um Kohfidisch. Am morgigen Freitag steht nämlich etwas an, was die Großgemeinde Jahrzehnte nicht erlebte. Der „kleine“ SV Kirchfidisch bittet nämlich den „großen“ Nachbarn vom ASK Kohfidisch zum BFV-Cupduell.

Pflichtspiele waren in den vergangenen Dekaden eine echte Rarität. „Das muss über 30 Jahre her sein“, so Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der dann noch nicht lange das Licht der Welt erblickt hatte – wie so viele, die dieses Derby am morgigen Freitagabend bestreiten dürfen.

Natürlich begegnete man sich hie und da in einem Testspiel, aber um Punkte oder ein etwaiges Weiterkommen ging es dabei selten bis nie. Und klarerweise hat der Burgenlandligist mehr zu verlieren.

Vom 2. Klasse-Verein aus Kirchfidisch, der in den letzten Jahren vor allem in der Halle immer wieder für Aufsehen sorgte, wird kämpferisch und läuferisch viel erwartet – allzu viel mehr dann nicht.

„Das wird sicher so ein richtig kleines Fußballfest“, so Polzer weiter, der anfügte: „Wir freuen uns sehr darauf.“ Sportlich gilt für die Elf von Neo-Trainer Matthias Dürnbeck aber vor allem eines: Aufstieg in die nächste Runde, wo dann Goberling auswärts warten würde! „Sicher sind im Cup schon viele nicht nachvollziehbare Dinge passiert und wir müssen es auch voll ernst nehmen, aber es muss unser Anspruch sein, dass wir in die nächste Runde einziehen.“

Konkreter Nachsatz: „Es darf da keine Ausreden geben, denn das Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Das wäre auch für die Meisterschaft wichtig, um mit gutem Gefühl ins neue Jahr zu starten.“

Die letzten Testspiel-Ergebnisse zeigten einen positiven Status quo, gewann man erst gegen die Hartberg Amateure mit 4:2, ehe man dann noch am Montag gegen Stegersbach beim 5:0 nachlegte. „Das waren richtig gute Spiele und der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange. Man merkt, dass sich keiner ausruhen kann und jeder Gas geben muss.“