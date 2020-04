Fußball-Österreich wird am Mittwoch für kurze Zeit die Luft anhalten. Via Video-Konferenz tagt das ÖFB-Präsidium mit den Landesverbänden und wird in weiterer Folge über die Vorgehensweisen (vor-)entscheiden. Die beiden Bundesligen, wo man einen Tag später per Liveschalte zusammenkommt, könnten dabei mit Geisterspielen über die Bühne gehen, während diese Variante im Amateur-Fußball keinen wirklichen Sinn ergibt. Stichwort Fernseh-Einnahmen, die auf die „Kleinen“ ohne Einfluss bleiben würden. So ist ein Saison-Stopp aufgrund der von der Bundesregierung ausgegebenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zumindest 30. Juni quasi fix. Bleibt nur die Frage, wie die Saison 2019/20 gewertet wird: Annullierung, Wertung des Status quo oder doch das Nehmen des tabellarischen Faktes der Hinrunde?

Neustart im Herbst mit aktuellen Abständen?

In ganz Österreich rauchen bei den diversen Vereinen so die Köpfe. Was wäre die fairste und sinnvollste Variante für alle? Ein Konsens ist eigentlich auszuschließen. Meister-Kandidaten könnten in den Genuss des Bisses in den sprichwörtlich bekannten sauren Apfel kommen.

Auch beim ASK Kohfidisch, eigentlich das punktetechnisch beste Burgenlandliga-Team aus dem Südburgenland (Anm.: nach 17 Runden Dritter, 32 Punkte) spielte man Szenarien durch. Vier hatte Kicker Thomas Polzer im Talon, auch um die Spielzeit 2019/20 nicht „komplett den Bach runtergehen zu lassen“, wobei er anfügte: „Es ist völlig klar, dass es keine Lösung ohne Verlierer geben wird. Uns ist bewusst, dass es eine erstmalige und sehr, sehr schwierige Entscheidung ist.“

Dabei schildert er eine der Ideen: „Bei der ersten Variante, wäre es ein Neustart im Herbst, wo man die Punkteabstände aus dieser Spielzeit mitnehmen würde. Als Beispiel würden wir mit 17 Zähler starten und Güssing, die derzeit 15 Punkte haben, mit null.“

Variante zwei ist derweil eine, die schon an anderen Stellen diskutiert wurde: „Wenn es wirklich nicht früher gehen sollte, die aktuelle Saison ab März 2021 fertigspielen.“

Vorschlag Nummer drei sieht wie folgt aus: „Die aktuelle Saison im Herbst fertigspielen, mit Auf- und Absteigern und allem drum und dran und ein Format in Blitzform für das Frühjahr 2021 austüfteln. Ab Sommer dann wieder zurück ins alte System. Generell wäre das aber nicht ganz mein Geschmack.“

Der vierte Plan sehe Folgendes vor: „Die neue Saison startet mit denselben Teams im Herbst, nimmt aber die Punkte aus der Hinrunde 2019 mit. Am Ende im Juni 2021 hätte man dann dreimal gegen jeden gespielt. So ist sichergestellt, dass die aktuelle Saison nicht umsonst gewesen wäre und Auf- und Absteiger wären bei dann 45 gespielten Runden auch sehr verdient.“