Am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, ist die letzte südliche „Derby-Schlacht“ der Saison 2018/19 geschlagen. Zuvor matchte sich nämlich der SV Eltendorf mit dem fix abgestiegenen SV Stegersbach.

„Die Hausherren sind laut der Tabelle natürlich der Favorit, aber wenn unsere Einstellung wie zuletzt passt, können wir auch dort etwas holen. Klar ist, dass zuletzt bis auf die Oberwart-Begegnung kein wirklich schlechtes Spiel von uns dabei war“, sagte Stegersbachs Trainer Sandor Homonnai, während der Sportliche Leiter Helmut Siderits ergänzte: „Unsere Mannschaft steht in der Pflicht und wir werden unseren Trainer tatkräftig unterstützen, dass da in den letzten beiden Spielen kein Schlendrian einkehrt.“

Die Eltendorfer indes, die wohl vor einem größeren personellen Umbruch stehen, wollen im Kampf um die Süd-Krone vorlegen, denn Pinkafeld und Oberwart kicken erst einen Tag später. „Stegersbach will sich sicher mit Anstand aus der Liga verabschieden, wobei wir im letzten Heimspiel gewinnen wollen“, so der Sportliche Leiter Rainer Pummer. Personell kehrt beim SVE Robin Bleyer zurück – in Stegersbach wohl wahrscheinlich Alexis Sundas.