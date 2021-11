Lukas Kantauer verletzt: Der Schock sitzt sehr tief

Das letzte Sport-Wochenende hatte für den SV Oberwart gleich einige negative Geschichten parat. So sickerte in der vergangenen Woche nach und nach durch, dass das Coronavirus innerhalb der Mannschaft Einzug hielt und mit Dominik Sperl und Thomas Herrklotz zwei prägende Kräfte nicht mitwirken werden können. So wurden noch am Freitag vor dem Spiel alle Kicker mit einem PCR-Test getestet, ehe dann am Samstag noch ein Schnelltest gemacht wurde.

Diese waren negativ und so reiste man personell angeschlagen ins Sonnenseestadion. 12 Minuten waren dort dann gespielt und der nächste Schock traf die Mannen von Florian Hotwagner wie ein Vorschlaghammer: Lukas Kantauer verletzte sich und musste früh raus. Für den schon dreimal schwer am Kreuzband verletzten Angreifer ein neuerlicher Rückschlag. „Es besteht der Verdacht eines Kreuzbandrisses“, sagte auch Trainer Florian Hotwagner, der anfügte: „Es gibt noch eine MRT-Untersuchung.“

„Wir agierten an diesem Tag aber glücklos“ Florian Hotwagner

Im Mittelburgenland lief man dann in ein 0:3 zur Pause, hätte dann aber durchaus noch zurückfinden können. „Wir agierten an diesem Tag aber glücklos“, berichtete der Coach weiter und schoss nach: „Eigentlich hoffen wir nur, dass sich der Verdacht bei Lukas nicht bestätigt. Ich habe selten einen Stürmer erlebt, der menschlich und fußballerisch so vieles miteinander vereint. Einfach ein super Typ.“

Auch Sportkoordinator Peter Lehner schoss in die gleiche Kerbe: „Die Niederlage ist völlig egal. Das Schlimmste für uns ist die Verletzung von Lukas. So war es ein katastrophaler Abschluss eines eigentlich überragenden Herbstes.“

Zuletzt waren die Akkus beim SVO aber schon ein bisschen leer und so steht nun in dieser Woche noch ein Test an, ehe es in die Pause geht. Personell müsse man abwarten, ob man gegebenenfalls auf einen Kantauer-Ausfall reagieren wird. Das war zu Wochenbeginn aber für die Verantwortlichen noch kein echtes Thema.