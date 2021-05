Das Logo der Burgenlandliga BVZ, Bauer

Schon vor Beginn der wirklichen Vorbereitungsphase, die bei den meisten Vereinen Anfang Juni beginnt, weiß man beim UFC Markt Allhau, dass die kommende Übertrittszeit eine sehr intensive sein wird. Mit Christian Plank (Wiesfleck), Mario Tackner (Pilgersdorf), Florian Kurtz (Rechnitz) und zuletzt Paul Zupanko (Stegersbach) verabschiedeten sich nämlich gleich vier potentielle Stammkräfte, die der UFC in dieser Form wohl nur schwerlich ersetzen wird können.

Zudem verlor man schon im Winter Michi Oberrisser, Matthias Wenzl, Maxi Hofer und Nico Halwachs an Grafenschachen und die „Pinkafelder Partie“, wie UFC-Pressesprecher Ewald Musser sie nannte, verabschiedete sich quasi im Einklang. „Damit war irgendwie fast zu rechnen“, sagte der Verantwortliche weiter und hatte schon den Trainingsstart am vergangenen Freitagabend im Blick.

Dort waren einige bekannte, aber auch viele unbekannte Gesichter mit dabei, denn die Testphase lief mit dem ersten Training an. „Es darf jetzt kein Abgang mehr hinzukommen“, berichtete Musser. Wirklich Passendes war beim Auftakt aber nicht dabei und so geht die Suche munter weiter.

Optimistisch bleibt man dennoch. Dafür steht auch Neo-Cheftrainer Bruno Friesenbichler, der seine Premiere im Waldstadion feierte. Wie auch sein Assistent Hermann Wagner, der sehr viele Jahre im steirischen Fußball unterwegs war. „Das hat alles sehr gut gepasst und eigentlich waren mehr Leute beim Start mit dabei, als eigentlich erwartet“, so Musser, der aber anfügt: „Es waren auch viele von der Reserve mit dabei.“

So geht es nun langsam ans Eingemachte, denn bis aufs Tor muss quasi fast jede Position nachbesetzt werden. „Wir sind auf der Suche nach einem schlagkräftigen Team.“ Dass dieses nicht so einfach zu finden sein wird, ist dem UFC-Lager durchaus bewusst. Es braucht gute Kontakte nach Ungarn und Kroatien, dort wo die Allhauer eigentlich immer wieder starke Kicker fanden. So auch diesmal? Musser bleibt positiv: „Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Mannschaft stellen werden. Ich bin frohen Mutes.“