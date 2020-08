Beim SV Güssing wird die Nachwuchsarbeit schon länger groß geschrieben. Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass es junge Kicker aus der Jugend in die Kampfmannschaft schaffen. Beim GSV sind das derer einige und zuletzt durfte auch Felix Heindl sein Können von Beginn an zeigen. Der junge Defensiv-Allrounder war schon im Vorjahr fester Bestandteil des Kaders, empfahl sich dabei über einige Kurzeinsätze, ehe nun beim 2:2-Auftakt über Markt Allhau die erste Bewährungsprobe von Beginn an erfolgte.

Und wie: Heindl verteidigte in der Innenverteidigung gegen Klassekicker wie Michal Kozak oder Sally Preininger vieles weg und bekam ein Sonderlob vom Sportlichen Leiter Johannes Jandrisevits: „Das war eine ausgezeichnete Leistung. Felix nutzte in der Vorbereitung seine Chance und hat sich sehr gut entwickelt. Es zeigt unsere Philosophie, wobei er zuletzt einen super Entwicklungsschritt machte.“