MARKT ALLHAU. Nach dem mäßigen Ende der Hinrunde – der UFC überwintert mit 18 Punkten als Viertvorletzter – geht es schnurstracks auf die Suche nach einem neuen Trainer. „Definitiv ist, dass dieser nicht Norbert Krutzler heißen wird“, sagte der eigentlich als Sportlicher Leiter und zuletzt als Interimstrainer fungierende Krutzler am Sonntag zur BVZ. Schnell will man Klarheit schaffen, wie der Verantwortliche bestätigte: „Es gab schon etliche Gespräche, aber fixiert wurde noch nichts. In den nächsten 14 Tagen soll es aber so weit sein.“ Auch um die Vorbereitung fürs Frühjahr zu planen und auch der Kader wird zumindest feinjustiert. „Es wird Abgänge geben, die aber nicht unbedingt tragend für die Erste sind“, so Krutlzer.

STEGERSBACH. Neben der Bekanntgabe von Sandor Homonnai als Trainer, sind auch die Abgänge von Dominik Nöst (Grazer Raum) und Rainer Doppelhofer (unbekannt) fix. „Auf uns wartet viel Arbeit“, so der Sportliche Leiter Hannes Thier, während Coach Homonnai ergänzte: „Es besteht Handlungsbedarf.“