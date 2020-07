Fast mit vollständiger Mannschaft trat der SV Oberwart seinen Trainingsauftakt am vergangenen Montag an. Mit Bernd Kager fehlte nur ein Spieler im Aufgebot. Der Neuzugang spielt noch seine Saison mit dem SV Lafnitz zu Ende und wird nach Vertragsende zur Mannschaft stoßen. „Wir hatten auch schon im Juni eine sehr hohe Trainingsbeteiligung. Ich muss ein großes Lob an die Spieler aussprechen, die auch in der Zwischenzeit super an sich gearbeitet haben“, freute sich der Sportliche Leiter Peter Lehner.

Konkrete Ziele will er seinen Mannen nicht vorgeben: „Natürlich ist unser Ziel vorne mitzuspielen, aber wir werden von Woche zu Woche blicken und versuchen unser Maximum abzurufen. Was langfristig rausschaut, werden wir sehen. Ziele geben wir aber keine vor.“

Am 8. August starten die Oberwarter mit dem Cup-Spiel in Hannersdorf in die neue Saison. „Jedes Pflichtspiel hat einen hohen Stellenwert für uns. Wir sind gewillt, dort so weit wie möglich zu kommen“, erklärte Lehner. Mit den Neuzugängen zeigte sich der Sportliche Leiter indes zufrieden: „Viele waren auch schon im Juni bereits dabei. Die Neuzugänge haben sich schon absolut super eingefunden. Wir sind sehr optimistisch. Es herrscht eine gute Stimmung in alle Richtungen.“ Der SV Oberwart wird in dieser Saison ohne Legionäre an den Start gehen. Das letztjährige Legionärs-Duo Peter Gergö und Gabor Sipos wechselte in diesem Sommer zu Kooperationspartner Roten-turm in die 2. Liga Süd.