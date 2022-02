Perfekte Tage als starke Basis für SV Oberwart

Wohlbehalten landete der über 50 Mann starke Tross des SV Oberwart am vergangenen Wochenende wieder in Wien/ Schwechat. Nach sieben Tagen im türkischen Lara fand man sicher seinen Weg zurück in die Heimat.

Mit super Eindrücken, wie Sportkoordinator Peter Lehner bekräftigte: „Es war perfekt, ein anderes Wort gibt es nicht dafür.“ Viele Einheiten auf Naturrasen, zwei Testspiele (3:2-Sieg gegen den FC Ettmannsdorf und eine 1:3-Niederlage gegen den rumänischen Klub FC Corvinul Hunedoara) sowie jede Menge Abwechslung brachte die gemeinsame Zeit für Thomas Herrklotz und Kollegen.

„Wir hatten nur ganz kleine Blessuren. So fiel Goalie Maximilian Zöttl leicht angeschlagen aus, wie auch Noel Kustor. Aber das waren alles nur normale Müdigkeitserscheinungen“, sagte Lehner weiter, der ebenfalls anfügte: „Wir haben die Corona-Maßnahmen sehr, sehr ernst genommen und verhielten uns auch sehr diszipliniert. So brachten wir auch alle wieder sicher nach Hause.“

Das ist auch ein gutes Stichwort, denn für den Herbstmeister gab es bis zum gestrigen Mittwoch frei. Verdientermaßen, denn nicht nur die Beine waren schon müde. „Zuletzt waren sie fast eine Woche auf sehr engem Raum beisammen. Da tut es dann auch gut, Freundinnen und Familien wieder zu sehen“, schmunzelte der Verantwortliche.

Der Vorbereitungs-Schlussspurt startete so am gestrigen Mittwoch, ehe es in den Burgenlandliga-Meisterkampf mit Parndorf, Siegendorf und Co. geht. „Wir wollen in dieser Woche in den Meisterschafts-Rhythmus zurück.“

Ein Testspiel gegen Fürstenfeld steht so schon am morgigen Freitag am Plan, wobei es, wenn auch nur irgendwie möglich, auf Naturrasen gehen soll. So war der Stand zu Redaktionsschluss, dass in der Steiermark gekickt wird. Ja und danach? „Ja dann geht es wirklich los“, freute sich Lehner schon auf den Beginn.