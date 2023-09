Pinkafeld feiert Kantersieg gegen Halbturn

Pinkafeld - Halbturn 7:1. Nach drei Niederlagen in Folge hatte der SC Pinkafeld am Samstagnachmittag Halbturn zu Gast. Und gegen den Aufsteiger aus dem Nordburgenland schoss sich die Mannschaft von Trainer Lukas Halwachs den Frust von der Seele. Am Ende stand ein 7:1-Kantersieg.

Den Torreigen eröffnete Christoph Saurer bereits nach acht Minuten per Freistoß. Nach einer halben Stunde führten die Pinkafelder mit 3:0. Eine kurze Schwächephase der Heimelf nutze Halbturn zehn Minuten vor der Pause zum Anschlusstreffer.

Wenninger der überragende Akteur

Nach Wiederanpfiff ging es aber in der Tonart der ersten 30 Minuten weiter - mit Lukas Wenninger als überragenden Akteur. Der Angreifer traf zwischen der 56. und 77. gleich dreimal. Ein Tor von Sturmpartner David Korherr (67.) machte das Ergebnis komplett - und sorgte für Pinkafelder Freude.

„Dieses 7:1 war auf jeden Fall die richtige Reaktion auf die letzten Spiele. Wir ließen von Anfang an keine Zweifel aufkommen, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen. Zehn Minuten vor und nach der Pause ausgenommen spielten wir dominant und zielstrebig nach vor. Eine tolle Leistung der Mannschaft“, lobte Trainer Halwachs seine Truppe.

Werner Hoffmann, Sektionsleiter des USV Halbturn: „Wir hatten eine gute Phase vor der Pause und einen guten Weitschuss nach dem Seitenwechsel, den der Tormann an die Stange abgewehrt hat. Vom Kippen war das Spiel aber weit entfernt. Nach dem 1:4 gab es eine Phase zum Fürchten. Da waren wir im Mittelfeld nicht vorhanden und konnten den Gegner nicht daran hindern, durchzumarschieren.“

Statistik

SC Pinkafeld - USV Halbturn 7:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (8., Freistoß) Saurer, 2:0 (22.) Wohlmuth, 3:0 (29.) Korherr, 3:1 (36.) Kamasik, 4:1 (56.) Wenninger, 5:1 (57.) Wenninger, 6:1 (67.) Korherr, 7:1 (77.) Wenninger. Reserve: 7:3 (Kottuscheck 3, Ehrenhöfer-Suhr 2, Nagy, Seidl; Zinkl, Hafner, Reeh). SR: Veselcic.- Pinkafeld, 150.

Pinkafeld: Diridl; Radvanyi, Nyirö, Gamperl; Kirnbauer (59. Kracher); Wohlmuth (59. Röhrling), Pahr (59. Reiter), Saurer (81. Nagy), Waldherr (70. Kottuscheck); Wenninger, Korherr.

Halbturn: Leon Summer; Hamm (61. Fuchs), Szöcs, Leopold, Bauer (61. Horvath); Burian, Takac (75. Tobias Hoffmann), Schneider, Ujlaky; Kamasik.