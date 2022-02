SC Pinkafeld ging mit 1:8 nach Hause

Nichts passiert, auch wenn es gegen Ende deutlich wurde: Der SC Pinkafeld verlor sein erstes Spiel auf Naturrasen beim steirischen Landesligisten aus Ilz mit 1:8.

Zur Pause stand es dabei noch 1:2, ehe man in der Schlussphase wenig entgegensetzen konnte. „Sie waren ein sehr guter Gegner und bis zum Seitenwechsel war unsere Performance noch in Ordnung“, so Trainer Max Senft, der ergänzte: „Mit den letzten 30 Minuten können wir dann nicht zufrieden sein.“

Vergessen darf man dabei nicht, dass doch einige Stammkräfte wie etwa Christoph Saurer fehlten. Diese sollen nun wieder nach und nach zurückkehren, wobei es bei Klaus-Peter Puhr (Achillesehnenprobleme) noch dauern wird. Der nächste Test steht nun am Samstag, ab 14 Uhr, in Wien beim FC Stadlau am Programm.