Den stärksten Eindruck aus südlicher Sicht hinterließ zum Cup-Auftakt der SC Pinkafeld. Mit 7:0 gewann man in Mühlgraben und schon am gestrigen Mittwoch, nach Redaktionsschluss, stand in Stegersbach das nächste Duell mit einem 2. Liga-Top-Verein an. Fürs Wochenende gab es vom Trainerteam rund um Rückkehrer Maxi Senft dann frei.

Nicht für alle, denn am Freitag testet die Reserve in Dechantskirchen noch gegen Pinggau II. Und einer, der lange schmerzlich vermisst wurde, wird dann seine Rückkehr feiern: Innenverteidiger David Hagenauer. Der gebürtige Buchschachener riss sich im Juni 2019 das Kreuzband und musste lange pausieren. Diese sportliche Leidenszeit findet nun hoffentlich ein positives Ende. „Bei David sieht es sehr gut aus“, sagte der Sportliche Leiter Alex Diridl, der einen Einsatz beim Meisterschafts-Auftakt gegen Bad Sauerbrunn nicht mehr als komplette Utopie abtat.