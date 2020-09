Es war die wohl schwierigste Vorbereitung in der mittlerweile schon 108 Jahre alten Geschichte des Pinkafelder Traditionsvereins. Unterbrochen durch immer wiederkehrende Corona-Fälle war bis dato außer den beiden BFV-Cupspielen noch kein Pflichtspiel möglich. So auch in der Vorwoche, wo man am Samstag eigentlich in Kohfidisch spielen hätte sollen. „Derzeit ist aber alles in Ordnung und wir sind positiv gestimmt“, sagte Sektionsleiter Alex Diridl.

Ab Montag wurde wieder regulär trainiert und man „freue“ sich auf den Beginn, wie Diridl mit Nachdruck bekräftigte. Dabei kickt man für den SCP zu einer ungewohnten Zeit, denn Sonntagvormittag, ab 10.30 Uhr, soll es endlich losgehen. Der Gegner ist kein leichter. Das sah das Trainerteam auch beim 4:0-Sieg der Margarethener gegen Leithaprodersdorf. „Die haben eine gute Mannschaft mit individuell guten Kickern. Das wird ein harter Auftakt für uns.“