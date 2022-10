SC Pinkafeld zeigt große Wucht sam t Potenzial

Werbung

Gemeinsam mit dem SV Oberwart sind dem Nachbarn aus Pinkafeld die positiven Schlagzeilen der Burgenlandliga sicher. Nach wackeligem Saisonstart – ähnlich wie der SVO – schaffte die Elf von Trainer Christoph Monschein spätestens mit dem 4:1-Derbysieg in Rudersdorf die Trendwende.

Die weitere Bilanz liest sich unglaublich eindrucksvoll, denn aus den letzten acht Spielen holte man sieben Siege und fügte gar dem Tabellenführer aus Parndorf die erste und einzige Saisonniederlage zu. Nur in Leithaprodersdorf zog man beim 2:4 den Kürzeren, was der generell guten Stimmung aber sicher keinen Schaden zufügte. Das zeigte sich auch beim letzten 3:2-Heimerfolg über Aufsteiger Schattendorf, wo es klitzekleine Kritikpunkte gab. So führte man nach 41 Minuten überlegen mit 3:0, um in weiterer Folge nicht mehr ganz an seine Leistungsgrenze zu gehen. Es fehlte einige Male der berühmte letzte Schritt und die Schattendorfer Gäste fanden auch Anschluss.

„Wir hätten es sicher cleverer fertigspielen und uns auch gewisse Kräfte sparen können“, so Coach Monschein, der anfügte: „Mit dem zweiten Gegentreffer war eine gewisse Unsicherheit zu spüren.“ Die sich dann nicht mehr auswirken sollte, denn die Pinkafelder brachten den Sieg doch über die Zeit. Zum Abschluss geht es für Christoph Saurer und Kollegen nun noch nach Horitschon.

Eine „junge, kompakte Mannschaft“ erwartete der Cheftrainer, der ergänzte: „Wir dürfen keinen unterschätzen und müssen wieder voll fokussiert sein. Unser Hauptaugenmerk liegt aber klar auf uns.“ Mit einem weiteren Sieg könnte man seine Hinrunde optimal beschließen, denn die dann 29 Zähler würden fürs Frühjahr sehr viele Optionen offenlassen. Optionen, die auch der Kader hergibt, denn es wird spannend zu sehen sein, wie Trainer Monschein seine Offensivreihe dann aufstellt.

Dort ist man mit Jura Stimac, David Korherr und dem lange verletzten Lukas Wenninger wahnsinnig gut besetzt, auch weil dahinter mit „Chri“ Saurer ein absoluter Unterschiedsspieler kickt. Mit 37 erzielten Toren hat man nach Parndorf (41) auch die zweitmeisten der Liga. Um zwei mehr als der SVO, der auf 35 kommt. So kann der Angriff aufs Burgenlandliga-Stockerl 2023 vollends gestartet werden – mit viel offensiver Wucht!