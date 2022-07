„So etwas darf nicht passieren“

Werbung

Noch am Montag war die „riesige Enttäuschung“, so drückte es Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner aus, spürbar. Dieses Cup-Aus beim 1. Klasse-Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj hallte in und rund ums Informstadion akut nach. So wollte der selbst ernannte Burgenlandliga-Titel-Favorit nicht in die neue Saison starten. Viel mehr hoffte man bei einem starken und vor allem unangenehmen Gegner ein erstes Zeichen an die Konkurrenz zu senden – das misslang. Vor der Pause war das von Thomas Herrklotz und Kollegen nämlich gar nichts, bekleckerte sich keiner der SVO-Zunft mit Ruhm.

„Wir haben hohe Ansprüche und klare Ziele. Diese sind selbstbewusst formuliert und da dürfen wir nicht so auftreten.“

Trainer Florian Hotwagner

Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Kabinen und zumindest chancentechnisch lief es dann auch in den zweiten 45 Minuten kaum besser. Man kam nicht ins Tempo, nicht hinter die Tobajer Kette und es fehlten die Lösungsansätze. Diese braucht es schnell, denn beim morgigen Derby in Güssing wird den SVO ein taktisch ähnlich eingestellter Gegner erwarten – mit nur noch höherer individueller Qualität als es Tobaj schon hat. „So eine Leistung darf uns nicht passieren“, kritisierte auch Trainer Florian Hotwagner und erklärte weiter: „Wir haben hohe Ansprüche und klare Ziele. Diese sind selbstbewusst formuliert und da dürfen wir nicht so auftreten.“ Nachsatz: „In Güssing müssen wir jeden Zweikampf mit 100 Prozent führen.“ Den Willen konnte man den Oberwartern eigentlich gar nicht absprechen. Es funktionierte einfach wenig bis nichts.

„Wir müssen den Kampf annehmen. Dann bin ich guter Dinge.“

„Cup ist Cup“, so „Hoti“, der kritisch anfügte: „Aber auch wenn ich nicht die beste Leistung auf den Platz bringe, muss ich dann zumindest weiterkommen.“ So will man in dieser Woche nicht zur Tagesordnung übergehen, soll laut Lehner auch „Klartext“ gesprochen werden und dass jeder eine Schippe drauflegen muss, wenn man ums Ostliga-Ticket mitkämpfen will. Lehner: „Die Welt geht deswegen sicher nicht unter, auch wenn es dann schwer enttäuschend für uns alle war. Vor allem vor der Pause war es nicht das, was wir uns erwartet hatten. Und steht es dann einmal 0:1, wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Das gilt auch für den SV Güssing, wo man von Beginn weg seine Ansprüche geltend machen will. Sportchef Lehner: „Wir müssen den Kampf annehmen. Dann bin ich guter Dinge.“