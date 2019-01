Eigentlich war geplant, dass der SV Stegersbach gegen die 2. Liga-Elf aus Jennersdorf am Freitag, um 17.30 Uhr, seinen Probegalopp starten würde. Das verzögerte sich, auch weil der Kunstrasen nur spärlich geräumt wurde. „Früher hatten wir nicht einmal einen Kunstrasen und mussten ständig auf schwierigem Untergrund spielen“, schmunzelte Neo-Trainer Sandor Homonnai kurz vor Beginn. Auch dass keine Testkandidaten mit dabei waren, trübte die Laune des Fachmanns nicht, wobei klar bleibt, dass man ganz vorne noch einmal nachlegen möchte. „Offensiv müssen wir etwas machen. Wir hatten gegen Jennersdorf zwar einige Abschlüsse, aber im letzten Drittel waren wir zu wenig zwingend. Dem sind wir uns aber auch bewusst.“

Neuzugang. David Labat stieß aus Strallegg ins Südburgenland und verteidigte doch recht resolut. | BVZ

So waren mit Innenverteidiger David Labat, Mittelfeldspieler Peter Zsifkovits, Offensiv-Akteur Kevin Baumgartner und Angreifer Lukas Haas auch vier Neue mit dabei, die allesamt passabel agierten. Nicht mit von der Partie war Anatolis Sundas, der wie Michi Daum oder Sebastian Zier fehlte. „Defensiv war es sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Da ließen wir eigentlich recht wenig zu. Das 0:0 zeigt aber auch, wo unsere Probleme liegen.“

Gut möglich, dass in dieser Woche wieder Testkandidaten mit dabei sind. Da probt man am heutigen Mittwoch, ab 18.30 Uhr, in Rohrbach gegen Rohrbach. Am Samstag geht es dann nach Deutschlandsberg, wo man auf den Regionalliga Mitte-Klub trifft.