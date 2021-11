SV Güssing: Erster Erfolg mit Köpfchen

Mit neuer Energie. Güssing-Kapitän Michael Kulovits (l.) zeigte beim 2:1-Sieg in Bad Sauerbrunn sein gutes Auswärtsgesicht, das dem GSV schon derer elf Punkte brachte. Zuhause ist die Miene derweil oft nicht ganz so schön. Das will man gegen Deutschkreutz am kommenden Samstag nun ändern.

Foto: BVZ