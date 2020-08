Um die Eltern in der schwierigen Corona- samt Ferienzeit auch mal zu entlasten, organisierte ein vierköpfiges Trainerteam rund um Güssing-Nachwuchsleiter Markus Szokasits in ihrer Urlaubszeit ein Trainingscamp für junge Kicker. Die Zusammenstellung des Programmablaufes wurde bewusst so gewählt, dass im Rahmen des viertägigen Beisammensein neben den fußballspezifischen Einheiten der Spaß- und Gemeinschaftsfaktor nicht zu kurz kam und der Teamgeist innerhalb der Kids gefördert wird. Ziel war es, nicht nur mit einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm, sondern auch mit spannenden und vielfältigen Ausflügen im Rahmen der Ferienbetreuung bleibende Eindrücke zu schaffen.

Highlight war ein Besuch in der Kaserne

So fand man sich ab Mittwoch täglich um 9 Uhr auf der Sportanlage in Güssing ein, wo im Anschluss für eineinhalb Stunden die Vormittagseinheit abgespult wurde. 23 Nachwuchstalente im Alter von sechs bis neun Jahren eiferten am Fuße der Burg Güssing ihren Idolen mit Begeisterung nach. Danach wurde die Mittagspause eingeläutet, ehe die Spielestunde stattfand, wo die Jungs ihr Können auf der Playstation, Nintendo Switch oder am Tischtennistisch unter Beweis stellten. „Vom Engagement und Fleiß der Kids war offensichtlich auch Göttin Fortuna voller Begeisterung und bescherte uns ein strahlend sonniges Wetter“, so Markus Szokasits. Die vielen Sonnenstunden nutzte die Gruppe, um das Freibad unsicher zu machen. Nach einem dreistündigen Aufenthalt wurden die Fußballschuhe mit der Badehose gewechselt.

Das absolute Highlight abseits der sportlichen Aktivitäten war der Besuch in Europas modernster Kaserne – der Montecuccoli in Güssing. Dort wurde ihnen der Pandur Panzer, militärische Ausrüstung, „COVID-19“-Handlungsmaßnahmen, sowie das Funken veranschaulicht dargestellt und vorgeführt. Nach zweieinhalb Stunden Kasernen- und Soldatenleben traten die Jungs mit einem kleinen Präsent in der Tasche die Heimreise in Richtung Sportplatz an, wo noch ein U9- und U10-Spiel stattfanden. Am Freitag ging es hinauf auf die Burg.

Am letzten Tag des Camps wurde unter den aufgeteilten Teams die „Mini Champions League“ ausgespielt. Den Abschluss sollte eine Spritzpistolen- und Wasserbombenschlacht bilden, diese fiel jedoch regelrecht ins Wasser. „Ein großes Dankeschön gilt dem Trainerteam, den Kickern, Eltern und allen Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser perfekten Trainingstage Ihres beigetragen haben“, sagte Szokasits und meinte weiters: „Den Youngsters sollte eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung unter optimalen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geboten werden, um sie so zu sportlichen Leistungen im Teamgefüge zu animieren.“

Um weiterhin erfolgreiche Nachwuchsarbeit leisten zu können, steht man im engen Kontakt mit den örtlich ansässigen Schulen, wo gemeinsam zwischen Verein und Schule mit konzipierten Modellen zur förderlichen sportlichen Entwicklung nachhaltig beigetragen werden soll.