SV Oberwart: Dem Maximum schon sehr nah

In knapp einer Woche beginnt für den SV Oberwart das Unterfangen „Aufstieg in die Regionalliga Ost“. Zum Rückrundenstart empfängt man Güssing und dort will man gleich an seine beeindruckende Serie aus dem Herbst anknüpfen. Drei Punkte fehlen aktuell auf Herbstmeister Parndorf, der seinerseits beim SC Ritzing startet.

Rundum positiv verlief einer der letzten Tests der heurigen Vorbereitungszeit, denn in Neusiedl verlor man nach 1:0-Pausenführung zwar noch mit 3:5, aber das Auftreten war phasenweise schon so, wie man sich das beim Spitzenklub vorstellt. „In den ersten 45 Minuten waren wir schon nah an dem dran, was wir spielen wollen“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Die ersten 45 Minuten waren sehr gut.“ Nach Seitenwechsel präsentierte sich ein ähnliches Bild, mit dem Unterschied, dass die Seestädter offensiv eindeutig zulegten. Lehner: „Das müssen wir schon auch analysieren. Wir spielen eigentlich richtig gut und kassieren dann dennoch fünf Gegentreffer.

Kopf einschalten. SVO-Cheftrainer Patrick Tölly mit dem ehemaligen Mattersburg-Profi Dominik Doleschal, der in Neusiedl beim späteren 3:5 auch starten durfte. Foto: BVZ

So bleibt die Frage, ob das am individuell gut besetzten Gegner oder mehr an uns selbst lag.“ Personell fehlten im Nordburgenland Niklas Szabo und Adam Woth, die geschont wurden. Auch bei Jan Takacs wird es von Tag zu Tag besser. Der abschließende Test findet nun am Freitag, ab 18 Uhr, im Informstadion gegen Ex-Meistertrainer Klaus Guger und seine Lafnitzer Zweitauswahl statt.