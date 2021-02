Die offensive Aufstellung beim bis dato letzten Meisterschaftsspiel des SV Oberwart las sich wie das „who-is-who“ der Burgenlandliga. Am 16. Oktober 2020 lud der Traditionsverein zum großen „Süd-Clasico“ gegen den Pinkafelder Nachbarn und bot im Angriff alles auf, was man zu bieten hatte. Thomas Herrklotz, einer der Top-Torjäger der vergangenen Dekade. Nico Binder, der beim SV Eltendorf quasi die eingebaute Garantie für Treffer hatte. Und natürlich auch noch Christopher Feiner-Hammer. Der „Büffel“, wie sie ihn gerne nennen, weil er Athletik mit Abschlussstärke einbringt und dazu auch trotz seines Gardemaßes hohe fußballerische Fähigkeiten aufweist.

Wirklich zusammen passte das von Ex-Trainer Christian Zach versuchte Offensiv-Bollwerk an diesem Derby-Freitag nicht. Trotz langer Überzahl verlor der SVO mit 0:1 – Herrklotz versuchte es, Binder blieb quasi wirkungslos und Feiner vergab per Kopfball die größte Chance auf einen Punktgewinn.

So richtig angekommen ist der gebürtige Steirer, der mittlerweile in Burgau wohnt, beim SVO noch nicht. Vor allem dann, wenn man ihn aus seinen vorherigen Stationen kennt. So eine Kopfball-Chance wie gegen den SCP hätte er etwa im Stegersbacher Trikot knapp zehn Jahre zuvor nicht vergeben. Dort trat er in der Regionalliga mit einer Selbstverständlichkeit auf, die seinesgleichen suchte.

Die Zeit in Stegersbach ist heute noch prägend

Seit eineinhalb Jahren trägt er nun das blaue Trikot und hat mit einigen Dingen zu kämpfen. „Mein Start verlief leider nicht nach Plan. Ich kämpfte mit einer Schambeinentzündung und kickte auch öfter mit Schmerzen. Ich ging da nicht fit ins Spiel, was der falsche Weg war“, sagt er, wohlwissend, dass er seinen Platz noch sucht: „Meine Rolle ist nicht so wichtig, sondern, dass wir als Team gemeinsam in die richtige Richtung marschieren.“

Es war schwer diese drei Abschlussspieler unter einen Hut zu bringen, auch weil alle hohe Qualität in diesem Bereich mitbringen. Natürlich kann „Herki“ über links außen anlaufen, aber lieber sucht er dann doch selbst das Tor. Feiner und der mittlerweile eine Fußballpause einlegende Binder brauchen Zuspiele im und rund um den Sechzehner. Dann sind sie stark und bringen das ein, was man sich beim SVO erhofft: Tore! Der Steirer bleibt bescheiden. Sein Wohlbefinden steht unter dem Teamgedanken. „Meine Ziele sind, der Elf zu helfen und in jedem Spiel alles zu geben.“

„Ich fühlte mich vom ersten Tag sehr wohl“

Den richtigen „Büffel“ hat man beim SVO nämlich noch nicht gesehen. Der aus Stegersbach etwa, wo man unter Kurt Jusits die Ostliga verzauberte und wunderschöne Flutlichtabende verlebte. „Das war eine extrem wichtige und schöne Station für mich. Es war mein erstes Jahr in der Regionalliga und wir hatten damals eine wahnsinnig gute Mannschaft, wo ich heute noch sehr viele meine Freunde nennen darf.“

Auch privat fand der 30-Jährige sein Glück und ist heute zweifacher Familienvater. Zuhause ist immer Action, da tut die Corona-Pause gar nicht so weh. „Fußball, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach, aber meine Frau und ich haben das gut im Griff. Zudem ist es ein kleiner Vorgeschmack auf die Fußballrente“, schmunzelt er, dem es in Oberwart sehr gut gefällt: „Vom ersten Tag fühlte ich mich sehr wohl. Ein toll geführter Verein mit super Typen im Vorstand und im Team.“

Das Fußballjahr 2021 wird ein Neustart für den SVO. Neuer Trainer, neue Spieler, der alte Feiner-Hammer? Unrealistisch ist das nicht. Damit der Papa im Himmel wieder stolz auf seinen stürmenden Jungen sein kann. Denn: „Jedes Tor gehört ihm“, so sein Credo. Davon gab es beim SVO noch zu wenige. Die Betonung liegt auf „noch“!