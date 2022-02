SV Oberwart: Ein Kroate als letzter Baustein

Der Kader steht: Mit fünf Neuzugängen – Noel Kustor (Sopron), Peter Gergo (Rotenturm), Jakob Waldherr (Schlaining), Simon Radostits (Austria Wien) und neuerdings auch Marin Agatic (Kroatien) – bestreitet der SV Oberwart im Frühjahr 2022 den prickelnden Aufstiegskampf in der Burgenlandliga. Während vier der fünf neuen Kräfte schon relativ früh feststanden, zog sich der Transfer in der Innenverteidigung etwas hin. Dabei war man dort unter Zugzwang, auch weil man mit Laszlo Sütö, Tobias Glösl und Thomas Kandlhofer drei Spieler verlor. Eigentlich präferierte man eine einheimische Lösung, die aber zumindest im Winter nicht zu realisieren war. So trat Agatic auf den Plan, der schon bei seinen ersten Einheiten einen guten Eindruck hinterließ und sich dann auch die transferüblichen Hindernisse bewältigen ließen. „Es war uns immens wichtig, dort noch einmal tätig zu werden“, sagte auch Sportkoordinator Peter Lehner und schoss nach: „Schon beim 2:2 gegen Stegersbach hinterließ Marin Eindruck. Er ist mit seinen 23 Jahren noch jung, aber physisch stark. Zudem ist er einer, der sehr gut rausspielt, gut andribbelt und sich auch nervenstark zeigt. Unsere Trainer waren sehr zufrieden und dann bin ich das auch.“

Gekickt wurde zuletzt noch gegen Ex-Meistertrainer Klaus Guger und dessen Lafnitzer Amateure, wo man ersatzgeschwächt mit 0:2 verlor. Einen „sehr guten Test“ sah Lehner, der anfügte: „Wir wissen, wo wir noch ansetzen müssen.“

Weiter geht es für den SVO-Tross nun mit einem Trainingslager im türkischen Lara. Von Samstag weg, reisen knapp 60 Mann – Kampfmannschaft, Reserve und Kooperationspartner Rotenturm – ins Ausland. „Das wird für uns alle eine sehr große Herausforderung, aber wir wollen alles den Vorgaben entsprechend umsetzen und einhalten“, so Lehner abschließend.