SV Oberwart: Kein Entscheid in der Zentrale

Sehr gerne hätte der Traditionsverein aus Oberwart seine Kaderplanung noch vor Weihnachten perfektioniert. Das fehlende Puzzleteilchen – ein Innenverteidiger für Laszlo Sütö und den zurück nach Schlaining abwandernden Tobias Glösl – fehlt dabei weiterhin. Was offensiv mit Noel Kustor, der die vakante Planstelle des am Kreuzband verletzten Lukas Kantauer einnimmt, klappte, lässt defensiv noch auf sich warten. Nicht mehr lange, denn prinzipiell sei man sich laut Sportkoordinator Peter Lehner mit einem Mann einig. „Grundsätzlich ist das so, wobei dann bei einer wirklichen Zusage noch die Gespräche mit dem abgebenden Verein anstehen“, meinte Lehner dazu. So wird es noch dauern, wie der SVO-Verantwortliche noch zu Wochenbeginn bekräftigte: „Es braucht sicher noch.“

Ähnliches gilt für einen jungen Mittelfeldspieler, an dem man ebenfalls dran sei. Dieser wäre dann - nach dem aus Rotenturm hochgezogenen Peter Gergo, Kustor und eben dem neuen Innenverteidiger - das wirklich abschließende Mosaiksteinchen für den Versuch, den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Aber auch dort sind noch diverse Eventualitäten zu klären, die sich noch länger als beim Abwehrmann hinziehen könnten. Trainiert wird beim SV Oberwart dann erstmals am 17. Jänner. Bis dorthin würde das Trainerteam rund um „Chef“ Florian Hotwagner den Kader gerne feinjustiert sehen.