Nächster Streich des SV Oberwart, der gegen Eltendorf seinen vierten Sieg in Serie feierte und langsam aber sicher die obere Tabellenhälfte in Angriff nimmt. „Fußball ist nicht immer erklärbar“, sagte der Sportliche Leiter Michi Benedek und ergänzte: „Ich wüsste nicht, was wir in den acht Spielen ohne Sieg anders gemacht hätten. Wir dürfen uns nun einfach nicht beirren lassen und müssen weiter hart arbeiten.“ Dabei sind auch temporäre Rückschläge inkludiert, sofern die prinzipielle Tendenz in die richtige Richtung gehe. Das ist derzeit so, wie auch Trainer Jürgen Halper erklärte: „Man sieht, dass harte Arbeit belohnt wird.“

Mit einigem an Selbstvertrauen geht es nun am Freitag zum SC Bad Sauerbrunn, die man zuletzt gegen Pinkafeld beobachtete. „Ich hätte sie sogar fast ein bisschen stärker eingeschätzt, wobei es Pinkafeld dann auch sehr, sehr gut machte. Der ganz große Druck ist bei uns aber jetzt erst einmal weg und wir können ruhig fahren“, so Benedek. Personell kehrt Marcel Pomper sicher zurück, während sich Peter Gergo angeschlagen zeigte. Coach Jürgen Halper: „Sie sind heimstark und leisten seit längerer Zeit kontinuierlich gute Arbeit. Dennoch tankten wir durch die letzten Siege Selbstvertrauen.“

Auch die Kaderplanung für den Winter kommt langsam ins Rollen. Benedek dazu: „Die ganz großen Gedanken machten wir uns da noch nicht, wobei man sagen muss, dass sich unsere jungen Spieler zuletzt sehr gut entwickelten. Das stimmt uns positiv.“