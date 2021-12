SV Oberwart: „Noel passt in unser System“

Der Burgenlandliga-Herbstmeister aus Oberwart schaffte erste Zugangs-Fakten für die Rückrunde 2022. Nach einigen Abgängen – Laszlo Sütö (Karriereende), Tobias Glösl (Schlaining), Paulo Jani (Siegendorf) und Thomas Kandlhofer (Waldbach) – reagiert man auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Kantauer und holt sich neben dem bis zur Winterpause in Schlaining tätigen Linksfuß Jakob Waldherr auch Angreifer Noel Kustor neu ins SVO-Boot.

Dieser ist im Burgenland ein bekanntes Gesicht, ging er doch für Horitschon und später für den ASV Draßburg auf Torejagd. Zuletzt kickte er in Sopron, gehörte aber noch Draßburg, mit denen sich die Oberwarter Führungsriege am Montag einigte. „Mit ASV-Präsident Christian Illedits gab es sehr gute Gespräche und Noel löste seinen Vertrag in Sopron auf“, berichtete Sportkoordinator Peter Lehner und schoss nach: „Mit seinen 25 Jahren ist er im besten Alter und er passt perfekt in unser System, auch weil er gut anläuft und auch viele Läufe in die Tiefe absolviert.“ Dabei wurde Kustor auch in der Hinrunde in Ungarn beobachtet und er hinterließ Eindruck. „Nun will er es in Österreich noch einmal wissen“, so Lehner dazu.

Die Offensiv-Position ist so nachbesetzt, bleibt noch die zentrale Innenverteidigung. Dort ist man sich mit einem Spieler prinzipiell einig, muss aber noch diverse Dinge mit dem abgebenden Verein regeln. Auch ein weiterer Kicker aus der Region könnte noch zur Elf von Florian Hotwagner stoßen.