SV Oberwart: Sehr stabil in Richtung Ziel

Foto: BVZ

In die Kategorie „Arbeitssieg“ ordnete sich beim SV Oberwart das 2:0 im heimischen Informstadion gegen Aufsteiger Rudersdorf ein. Die Gäste waren taktisch super eingestellt und machten es den Hausherren schwer. So fand man nur lobende Worte für den Kontrahenten. „Riesen Respekt an sie“, erklärte etwa SVO-Coach Patrick Tölly und ergänzte: „Sie haben das echt gut gemacht.“

Da ging auch Sportkoordinator Peter Lehner mit: „Das Zentrum wurde von ihnen sehr eng verdichtet und in gewissen Räumen pressten sie uns auch brutal an.“ Positiver SVO-Nachsatz: „Es spricht aber für uns, dass wir selbst an Tagen wo nicht alles sofort glatt läuft, geduldig bleiben und die Ruhe bewahren“, so Lehner, der knapp vor der Pause über die Führung und spät über die Entscheidung jubeln durfte. So hat man zwei Runden vor dem Ende 29 Punkte und kann seine tolle Bilanz aus dem Vorjahr egalisieren. Damals wurde man mit 35 Zählern Herbstmeister – und jetzt?

Fällt Parndorf einfach weiter nicht um und kämpft gar Klingenbach noch mit. „Die Nordburgenländer spielen auch eine unglaubliche Saison“, meinte Lehner und fügte an: „Wir haben aber auch eine super Stabilität drin.“ Das belegt auch die Statistik mit nur elf Gegentoren. Noch aussagekräftiger dabei: acht kassierte man davon schon in den ersten fünf Saisonspielen. Den Ausgang in der Herbstmeister-Frage hat man nicht mehr selbst in der Hand, wie viele Punkte der SVO noch holt dafür doch. Erst geht es dabei nach Deutschkreutz, ehe dann Aufsteiger Andau den Abschluss bildet. Der Respekt ist vor beiden Gegnern groß.

„Verteidigen und gut stehen kann in dieser Liga nämlich jeder. Deutschkreutz wird für uns sicher brutal schwer, was dann auch für Andau gilt. Wir werden gute Lösungen brauchen“, erklärte Chefcoach Tölly dazu. Personell sollten eigentlich alle Kicker mit an Bord sein. So traf Lukas Zapfel zuletzt dreifach in der Reserve und Jan Takacs sowie Kilian Koch kickten beim Kooperationspartner Rotenturm (0:1 gegen Großpetersdorf) mit.