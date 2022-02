SV Oberwart setzt auf Feinschliff für den Titelkampf

Gerade war die erste Trainingseinheit des Tages vorbei, schon meldete sich Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner bei der BVZ. Seine Eindrücke fielen fast schon überschwänglich aus: „Unsere Erwartungen wurden fast noch übertroffen und die Bedingungen sind optimal.“

Zweimal täglich wird so auf Naturrasen trainiert und auch zwei Testspiele stehen auf dem Vorbereitungsplan. Das Erste hatte man dabei zu Wochenbeginn schon hinter sich. Gegen den deutschen Landesligisten vom FC Ettmannsdorf gewann man nach ansprechender Leistung mit 3:2.

„Ein super Gegner, der physisch sehr stark war und uns vieles abverlangte“, erklärte Lehner dazu, der aber schon erste müde Beine ausmachte. Das „sei aber normal“, so der SVO-Verantwortliche, dessen Mannschaft noch am morgigen Freitag einen zweiten Probelauf gegen einen rumänischen Drittligisten (FC Corvinul Hunedoara) einschieben wird. Nach der Heimkehr am Samstag gibt es dann einige freie Trainingstage.