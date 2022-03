SV Oberwart tüftelt an Lösungen

Im Lager des SV Oberwart konnte man nicht wirklich ausmachen, wie man das Auftakt-1:1 beim ASK Klingenbach einordnen sollte. Zum einen wusste man, dass man einen extrem unangenehmen Gegner zu bespielen hatte, der auf heimischer Wiese noch ungeschlagen ist und zudem in den letzten Jahren auch fußballerisch einen Schritt nach vorne machte.

Zudem die äußeren Umstände wie Wind, Wetter, Platz, die allesamt nicht für die spielerisch bessere Mannschaft vom SVO sprachen. Und dennoch kam die Elf von Florian Hotwagner richtig gut rein in die Rückrunde und trotzte allen Widrigkeiten. Dem guten Andi Radics gelang dann nach 35 Minuten sogar die so wichtige Führung, die einiges erleichterte. Die Hausherren waren gefordert und taten das mit dem Elfer-Ausgleich von Mirza Sejmenovic auch.

Der Knackpunkt der Begegnung, denn in den zweiten 45 Minuten gelang dem nun Tabellenzweiten aus dem Informstadion offensiv nur wenig. So sprach Chef Hotwagner von einem „verdienten“ Ergebnis.

Weil Klingenbach gut und clever agierte und sich den Zähler irgendwann auch erkämpft hatte. Mitnehmen wolle man den couragierten Auftritt vor Seitenwechsel. „Da spielten wir ob der Umstände fast schon sensationell“, resümierte Sportkoordinator Peter Lehner, der aber auch anfügte: „Wir schafften es dann nicht, nachzulegen. Sehr schade, aber wir brauchen jetzt nicht nervös zu werden. Wir wollen gegen Güssing in die Spur kommen und eine neue Serie starten.“

Apropos Güssing: Diese reisen am morgigen Freitagabend nach Oberwart und Thomas Herrklotz und Kollegen erwartet wohl ein ähnliches Aufeinandertreffen wie noch zuletzt. Mit leicht unterschiedlichen Vorzeichen – Klingenbach ist ungemein robust und kampfstark, während der GSV über mehr Schnelligkeit und Finesse verfügt – aber im Prinzip recht ähnlich: Der SVO wird das Spiel machen müssen, die Gäste lauern auf Umschaltmomente.

„Wir müssen erneut einen tiefstehenden Gegner bespielen. Aber wir kicken in unserem Stadion, der Platz ist größer, was uns sicher zugutekommt. Wir wollen das Derby gewinnen“, so Hotwagner und Lehner meinte dazu: „Wir müssen sicher wieder offensive Lösungen finden.“