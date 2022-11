SV Oberwart: Vom Traum zum Ziel

Werbung

Wirklich begreifen, was da in den letzten Wochen und Monaten um ihn passierte, konnte der gebürtige Oberwarter Patrick Tölly nicht. Vor knapp zwei Jahren dockte der 25-jährige Ingenieur beim SV Oberwart an und übernahm in der Corona-Zeit die U23 des Traditionsvereins. Im Winter 2021 kam dann auch noch das U16-Team hinzu und mit diesem schrammte er im Frühjahr nur knapp am Meistertitel in der Leistungsliga vorbei.

Der Startschuss für einen riesigen Erfolgslauf, denn nach dieser Hinrunde stehen sowohl in der U16, als auch in der U23 zwei Herbstmeistertitel auf der Habenseite. Und da ist das, was sonst passierte, noch gar nicht inkludiert. Seit dem 15. August führt er nämlich auch die Oberwarter Kampfmannschaft an, verlor seit dieser Zeit kein Spiel und musste sich nur einmal beim 1:1 gegen Klingenbach mit einem Remis begnügen.

Dieser Feiertag im August stellte vieles auf den Kopf und festigte auch Tölly‘s weitere Karriereziele. Der SVO war nach Platz drei in der Vorsaison mit großen Zielen gestartet, erlitt aber schon zum Pflichtspielauftakt im BFV-Cup bei der Gemeinde Tobaj einen ersten Rückschlag. Dort schied die damalige Elf von Florian Hotwagner im Elferschießen jäh aus dem Pokalbewerb aus. Auch in der Meisterschaft begann es schleppend, kickte man erst 1:1 in Güssing, um dann nach einem 2:0-Erfolg über Kohfidisch in Parndorf mit 0:4 zu verlieren.

Schon dort war die SVO-Lage mehr als nur angespannt und nach dem erneuten 0:2 gegen Leithaprodersdorf zogen Vereinsführung und Florian Hotwagner samt Assistent Thomas Simon einen gemeinsamen Schlussstrich. Ein Schock für viele, die es mit dem Traditionsverein halten, denn Hotwagner war ungemein beliebt.

Einer der ersten, der dann vom Aus erfuhr, war Patrick Tölly. Der kam selbst erst auf Ansinnen Hotwagner‘s zum SV Oberwart und durfte neben einem der besten südburgenländischen Trainer lernen. „Jedes Gespräch mit ihm brachte mich weiter“, so Tölly dazu, der ergänzte: „Die Zusammenarbeit war sehr, sehr eng.“

„Ich will schon auch im Profi-Bereich Fuß fassen“

Die Nachfolge des scheidenden SVO-Coaches war vorerst schnell geklärt. Sportkoordinator Peter Lehner fragte beim 25-jährigen Ingenieur an, ob er es sich für ein, zwei Wochen vorstellen könne, ehe man eine Lösung finden wolle. Tölly und auch sein wichtigster Vertrauter und Assistent Marko Reithmeier sagten zu – und fegten daraufhin durch die Burgenlandliga. 31 Punkte holte man seit diesem Zeitpunkt und hat ein Torverhältnis von 37:3.

Dafür gibt es schlicht nur mehr ein Wort: überragend! Tölly erinnert sich an sein erstes Kampfmannschafts-Training zurück: „Da war ich angespannt – zumindest bis zum ersten Pfiff. Als der Ball dann rollte, war das alles vorbei und ich voll drin.“ Nachsatz: „Mein Ziel ist es, nach der B-Lizenz-Prüfung weitere Ausbildungen zu absolvieren und im professionellen Trainer-Wesen Fuß zu fassen.“

Die Mannschaft zog von der ersten Einheit an voll mit und erleichterte den Kampfmannschafts-Einstieg für den selbst in Oberschützen kickenden Allrounder. „Ohne deren Charakter hätte das nicht funktionieren können. Das rechne ich ihnen allen sehr hoch an. Und genau das ist es, was das Trainer-Dasein für mich ausmacht. Man hat 25 unterschiedliche Personen und muss jeden dabei anders behandeln, aber immer fair und gerecht bleiben. Mir taugt das ungemein und deshalb ist es auch mein Ziel, das in naher Zukunft auch professionell zu machen.“

In Oberwart ist die Profi-Ebene zumindest (vorerst) noch kein Thema, wobei ein anderes immer drängender wird: Bleibt Tölly der SVO-Chef? „In dieser Woche beginnen die Gespräche“, erklärte Lehner dazu, um anzufügen: „Patrick hat sich mit seinen Leistungen klarerweise in Stellung gebracht.“ Nun gehe es laut Sportchef darum, das Beste fürs Team und Verein herauszuholen.

„Wir haben mit Hotwagner und Simon zwei Trainer verloren, die wir unbedingt nachbesetzen müssen. Das wird auch passieren, wobei wir eine Gesamtlösung finden müssen, die für alle passt“, erklärte der Verantwortliche.

Der aktuelle Trainer würde gerne weitermachen, denn die „Basis“ wurde laut ihm gelegt. Das bestätigte er am Montag auf Nachfrage: „Derzeit weiß ich aber nichts Konkretes und wir müssen erst die Gespräche abwarten. In diese gehe ich unvoreingenommen. Wir haben aber mit guter Qualität etwas aufgebaut und vielleicht können wir das ja im Frühjahr auch erfolgreich weiterführen.“