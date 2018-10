Es war eine harte Woche für den SV Stegersbach, denn das 1:3 im so bedeutenden Südderby gegen Oberwart warf viele Fragezeichen auf. Und dazu stand mit dem Auswärtsspiel in Wimpassing gleich das nächste wichtige Treffen auf dem Programm. Eine Niederlage hätte wohl alle Träume beendet, wobei dieser Fall glücklicherweise nicht eintrat, denn Christoph Kienzl und Kollegen siegten mit 2:1. Hart erkämpft, denn auch die Hausherren hatten ihre Chance, wobei es dem SVS-Tross egal war. „Für uns war das Pflicht, wenn wir noch irgendwie im Kampf um den Klassenerhalt dabei bleiben wollten“, sagte Sektionsleiter Hannes Thier, der neuerdings auch als Chef- respektive Interimstrainer fungiert.

Der Hintergrund dabei? Armin Kulovits, der im Sommer als Assistent von Ex-Trainer Lukas Poglitsch zu den Stegersbachern kam und nach dessen Aus vorübergehend die Agenden als Coach übernahm, fand zuletzt einen neuen Job, der ihn so einspannt, dass er die Tätigkeit nicht mehr ausüben könne. Thier dazu: „Das tut uns extrem leid, aber Armin ist leider beruflich extrem eingebunden. So war es nicht mehr möglich. Klar ist aber auch, dass die Tür in Stegersbach für ihn immer offenstehen wird, denn er ist fachlich und menschlich ein absoluter Top-Mann. Wir möchten uns für seine Hilfe bedanken“, sagte Thier, der über seine neue Aufgabe sagte: „Ich übernehme als interne Lösung für die letzten Spiele. Wir wollten nicht den dritten Trainer in der Hinrunde haben. Es gibt dabei aber schon gute Gespräche mit einem Kandidaten, der dann aber schon in die Kaderplanung für den Winter mit dabei sein soll.“

Sportlich geht es nun am Freitag gegen den ASV Siegendorf weiter. Geht da auch was? Thier: „Eine gute Truppe, aber vielleicht nehmen wir den Rückenwind mit.“ Michi Daum wird zum Startelf-Thema, während Manuel Fritz und Dzenan Serifi wohl weiter pausieren müssen.