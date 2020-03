Es war am Freitagabend rund ums Informstadion ein (leichtes) Aufatmen zu spüren. Gegen 21.20 Uhr beendete Schiri Miroslav Cosic das Derby gegen den ASK Kohfidisch. Mit einem knappen 1:0-Erfolg für den SV Oberwart. Etwas glücklich, weil sich beide Süd-Mannschaften auf Augenhöhe bewegten, aber insgesamt auch nicht unverdient. Die Mannen von Neo-Trainer Christian Zach nützten den einen Fidischer Fehler, schalteten über Peter Gergo blitzschnell um und Thomas Herrklotz schoss trocken ein. Kurz zuvor hatten die Gäste die große Chance auf die Führung, aber im Verbund verteidigte man die heikle Situation in allerletzter Sekunde. So darf man sich langsam aber sicher Richtung oben orientieren, auch wenn es weiter die nötige Konzentration und Einstellung braucht.

„Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, aber klar ist auch, dass leistungstechnisch sicher Luft nach oben bleibt“, resümierte auch Sportkoordinator Peter Lehner. Spannend war auch die Aufstellung von Zach, der im Tor wie angekündigt Michael Fauland den Vorzug gegenüber Gabor Sipos gab und die Viererkette mit den beiden Koch‘s, Daniel Seper und Florian Derler auch zu erwarten war. Davor herrschte derweil reges Treiben, entschied sich der ehemalige Klassekicker für eine Raute im Zentrum. Philip Penzinger kickte alleine auf der Sechs, Stefan Wessely und Peter Gergo agierten auf den Halbpositionen, während Neuzugang Nico Binder auf der Zehn spielte. „Das hat in der Vorbereitung auch super funktioniert“, meinte Wessely, der vor ihm Christopher Feiner und Torschütze Herrklotz im Angriff hatte.

Einzementiert ist dieses System nicht, denn Dominik Farkas, Patrick Hemmer, Andi Radics oder Paolo Jani drängen ins Team. „Unsere Bank kann zur Stärke werden“, so Lehner, dessen SVO-Elf nun nach Parndorf reist: „Aus deren Ergebnissen werde ich nicht schlau, aber wir müssen auch dort wieder alles abrufen.“