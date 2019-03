Am frühen Freitagabend, als die Reserve noch ihr Spiel absolvierte, sickerte auf Pinkafelder Seite schon die Aufstellung der Kampfmannschaft durch. „Wir beginnen mit Dreierkette“, meinte Reserve-Akteur Emrah Yeter kurz vor dem Aufwärmen der Ersten zur BVZ. Eine Überraschung, wobei dann die Fidischer Ausrichtung nicht minder ungewohnt war, denn Chefcoach Attila Banfalvi schickte seine Elf mit einer Dreier- respektive dann mit den beiden Außenverteidigern Stefan Gaal und Jürgen Pfahnl Fünferkette auf die Wiese.

„Ich hätte sie auch aggressiver erwartet“

Und auch wenn vor der Pause bis auf das Eigentor von Kohfidisch-Kapitän Philipp Schuch prinzipiell wenig passierte, wirkte die Anlage bei den Gästen reifer und strukturierter. Erst über die Winterpause und mit der Rückkehr von Michi Pahr nahm Coach Florian Hotwagner diese Variante in sein Repertoire auf, wobei die generelle Ausrichtung schon im Sommer Thema war, aufgrund der Kürze der Einspielungszeit aber nicht adäquat ausgelotet werden konnte. Das war über den langen Winter nun anders. Hotwagner: „Wir werden aber kein fixes System haben. Wir waren in der Hinrunde auch mit dem 4-1-3-2 ganz gut dabei, aber wir wollten ein zweites System gut trainieren, auch um ein bisschen variabler zu werden.“

Dem Fachmann gefiel das Gezeigte, auch weil das 2:0 aus einer einstudierten Situation entstand: „Einer der Innenverteidiger sollte immer wieder andribbeln. Die Dreierkette hat gut funktioniert“, so „Hoti“, der sich vor dem Derby in Allhau zwecks Systma nicht in die Karten blicken ließ: „Es funktionierte gut, aber wir bewerten es auch nicht über.“

Ob er mit dem Kohfidischer Abwehrverbund mit drei Innenverteidigern gerechnet hätte, wollte die BVZ von Hotwagner noch wissen. Seine Antwort: „Sie haben vom Kader her viele zentrale Abwehrspieler, also war zumindest irgendwo damit zu rechnen. Wir hätten sie aber aggressiver und in den Zweikämpfen präsenter erwartet.“

Ein Punkt, den auch die Kohfidischer Verantwortlichen vermissten. Die Ausrichtung kann den Weg vorgeben, die Leidenschaft und Willenskraft muss im Gegenzug immer gegeben sein. „Das Ganze war von unserer Seite ein bisschen zurückhaltend“, resümierte Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth und ergänzte: „Für meine Begriffe traten wir auch zu defensiv auf und wenn man schon mit vielen Spielern vor dem eigenen Tor steht, sollte man es irgendwie auch besser verteidigen.“

Für die Elf rund um Julian Binder und Kollegen ein erster Warnschuss. Das sah auch Toth so: „Nun hat jeder gesehen, dass es so nicht geht und die Burschen wieder mehr fighten und kämpfen müssen.“ Dann ist auch die Ausrichtung keine so drängende Frage mehr.